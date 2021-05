Giro d’Italia 2021, Giacomo Nizzolo: “Merlier ha fatto un ottimo sprint, oggi ha vinto il più forte” (Di domenica 9 maggio 2021) Il velocista del Team Qhubeka Assos Giacomo Nizzolo ha chiuso al secondo posto la seconda tappa dell‘edizione numero 104 del Giro d’Italia 2021 di ciclismo su strada: nella prima frazione in linea, con partenza da Stupinigi (Nichelino) ed arrivo a Novara dopo 179 km, l’azzurro è stato battuto soltanto dal vincitore odierno, Tim Merlier. Così Giacomo Nizzolo al sito ufficiale della squadra: “Penso che nel complesso io abbia ricavato il massimo dalla situazione. Merlier ha fatto un ottimo sprint, quindi penso che oggi abbia vinto il più forte. Ovviamente, essendo la prima tappa in linea del Giro, tutti erano pieni di ... Leggi su oasport (Di domenica 9 maggio 2021) Il velocista del Team Qhubeka Assosha chiuso al secondo posto la seconda tappa dell‘edizione numero 104 deldi ciclismo su strada: nella prima frazione in linea, con partenza da Stupinigi (Nichelino) ed arrivo a Novara dopo 179 km, l’azzurro è stato battuto soltanto dal vincitore odierno, Tim. Cosìal sito ufficiale della squadra: “Penso che nel complesso io abbia ricavato il massimo dalla situazione.haun, quindi penso cheabbiail più. Ovviamente, essendo la prima tappa in linea del, tutti erano pieni di ...

