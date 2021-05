Genoa-Sassuolo | le probabili formazioni del match

Leggi su zon

(Di domenica 9 maggio 2021) Allo stadio Marassi lunchtra i Grifoni e i neroverdi allenati da De Zerbi. Liguri che inseguono la matematica salvezza, oggi alle 12:30, apre la domenica di Serie A. Il lunchdella 35^ giornata mette di fronte due squadre che lottano per obiettivi diversi: i liguri vogliono la sicurezza della matematica salvezza, mentre i neroverdi puntano il settimo posto in classifica della Roma. QUI– Per Ballardini molti dubbi in attacco. Le ultime altalenanti prestazioni mettono Pandev, Scamacca, Destro e Shomurodov in ballottaggio, con i primi due favoriti per una maglia da titolare. I tre di centrocampo invece saranno Strootman, Badelj e Zajc. Sulle fasce pronti Gliglione sulla destra e Zappacosta sulla sinistra. In difesa linea a tre composta da Goldaniga, Radovanovic ...