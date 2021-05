Fermate Mazzoleni | ancora protagonista al Var

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 9 maggio 2021)! Il Benevento vede il baratro eduna volta èl’ex fischietto di campo oramai solo al Var. Un rigore netto prima fischiato da Doveri per fallo di Asamoah su Viola e poi revocato dallo stesso dopo che, assoluto, lo richiama al consulto video. Una discutibile quanto insensata decisione visto che non si trattava di chiaro ed evidente errore in quanto il contatto tra il difensore e l’attaccante c’è stato.dunque dopo non aver richiamato Fabbri domenica scorsa per riproporre le immagini del contatto fantasma Osimhen-Godin ritorna di nuovo in auge condannando, forse i campani alla Serie B. Tuttavia, durante la gara i sardi usano le maniere forti tanto che all’arbitro e agli stessi addetti ai monitor, ...