Domenica Live | Barbara D’Urso svela a Drusilla Gucci l’identità di un suo corteggiatore | l’iconica reazione dell’ex naufraga

Drusilla Gucci, ex naufraga dell'Isola 15 e rampolla della famiglia Gucci, è stata ospite a Domenica Live. Barbara D'Urso e Drusilla hanno parlato della particolare collezione, già svelata nel reality, della ragazza: quella di conservare ossa di animali. La conduttrice, poi, le ha chiesto cosa pensa del film House of Gucci di Ridley Scott basato sul delitto di Maurizio Gucci. Trovo noioso che facciano un film sul fatto di cronaca nera, più che altro. Poi ovviamente Ridley Scott è un regista fantastico e quindi sarà un bel film. Quello che intendevo io è che c'è molto altro da dire sulla nostra famiglia e non soffermarsi proprio sull'omicidio. Parlando di flirt e fidanzamenti.

