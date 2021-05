(Di domenica 9 maggio 2021) Lodeldalle 22, nell’Italia quasi tutta in zona gialla, potrebbe avvenire nel giro di “7-10-15”. Pierpaolo, sottosegretario alla Salute, a Domenica In si esprime così sull’ipotesi di modificare il, attualmente fissato alle 22. “Probabilmente nelle prossime settimane anche ilpotrebbe essere spostato in avanti: non è una mia decisione, deve esserci una valutazione scientifica. I numeri potrebbero consentirlo tra 7-10-15, quando è stata varata la norma ci trovavamo nel pieno della terza ondata”, dice. Le vaccinazioni proseguono, le fasce più anziane e fragili vengono progressivamente protette. “Forse osserveremo un aumento dei contagi nella popolazione più giovane, in coloro che ...

fisco24_info : Coprifuoco, Sileri: 'Possibile spostamento tra 10-15 giorni': Il sottosegretario: 'Non è una mia decisione, deve es… - andrea516188 : RT @Libero_official: 'Godiamoci il sole e la vita'. #Sileri a #DomenicaIn si sbilancia: 'Probabilmente anche il coprifuoco potrebbe essere… - 2rMarzia : RT @Libero_official: 'Godiamoci il sole e la vita'. #Sileri a #DomenicaIn si sbilancia: 'Probabilmente anche il coprifuoco potrebbe essere… - ENRICO27218318 : RT @Libero_official: 'Godiamoci il sole e la vita'. #Sileri a #DomenicaIn si sbilancia: 'Probabilmente anche il coprifuoco potrebbe essere… - Libero_official : 'Godiamoci il sole e la vita'. #Sileri a #DomenicaIn si sbilancia: 'Probabilmente anche il coprifuoco potrebbe esse… -

Ultime Notizie dalla rete : Coprifuoco Sileri

... Pierpaolo. E sulle riaperture dice: 'Credo che dal 15 maggio potranno riaprire. Attenzione: sono aperturista ma repressivo, più controlli e se sbagli chiudi. Ilsi può ritardare ...La Lega spinge per eliminare del tutto ilmentre c'è chi vorrebbe più gradualità, come ... così come il viceministro Pierpaolo. Su questo tema il governo dovrà trovare un accordo in ...Domenica In, ospiti puntata 9 maggio: Vanessa Incontrada, Selvaggia Lucarelli, Arisa e i genitori di Marco Vannini. Sileri: "Virus non ancora sconfitto" ...Il sottosegretario del ministero della Salute è stato intervistato da Il Fatto Quotidiano e ha espresso il suo punto di vista sulle possibili evoluzioni a partire da metà mese ...