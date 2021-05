Colonia-Friburgo | probabili formazioni

(Di domenica 9 maggio 2021) Jonas Hector può aiutare a mantenere vive le speranze di sopravvivenza del? Lo scopriremo oggi, domenica 9 maggio 2021, nella partita: a che punto sono le due squadre? Duda è il capocannoniere delcon sette gol nel 2020/21, grazie a una serie di cinque gol nelle ultime sei presenze. Ilha segnato due gol in ciascuna delle ultime tre partite casalinghe di Bundesliga. Tuttavia, i Billy Goats hanno vinto 15 partite senza subire gol, la serie più lunga di tutti i club della Bundesliga. Grifo e Nils Petersen sono i capocannonieri del Freidburg in questa stagione con otto gol. Demirovic ha segnato uno e assistito due mentre ilha eliminato 5-0 la vittoria nell’incontro inverso. Ha ...

Bundesliga giornata 31 Augsburg - Colonia 2 - 3 8' Duda, 23' Kainz, 33' Duda, 54' Gumny, 62' Vargas Colonia - Hoffenheim 1 - 1 40' Kramaric, 81' Grifo Union Berlino - Werder Brema 3 - 1 50', 53', 67'