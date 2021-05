Ci difenderemo con fermezza Riemerse le idee del nazismo

(Di domenica 9 maggio 2021) "La Russia difenderà sempre coni propri interessi nazionali": lo ha affermato il presidente russo Valdimir Putin, in ocasione della sfilata celebrativa della vittoria nella Seconda Guerra Mondiale. "La Russia difede senza tregua il diritto internazionale, ma allo stesso tempo garantiremo la sicurezza del nostro popolo", ha ribadito Putin sottolineando come... Segui su affaritaliani.it

(ANSA) - MOSCA, 09 MAG - "La Russia difende costantemente il diritto internazionale. Allo stesso tempo, difenderemo fermamente i nostri interessi nazionali per garantire la sicurezza del nostro popolo ...In occasione della sfilata celebrativa della vittoria nella Seconda Guerra Mondiale, il presidente russo Valdimir Putin ha affermato: "La Russia difenderà sempre con fermezza i propri interessi nazion ...