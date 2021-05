Calci e spintoni alla figlia dell' allenatore del Pescara

Advertising

IamCALCIO : Aggredita a Salerno la figlia dell'allenatore del Pescara. 'Minacciata e aggredita con spintoni e calci affinché il… - mario7811 : @AlexTheLondoner @Gazzetta_it Infatti niente spintoni e ne calci purtroppo tra la famiglia di Grassadonia e la citt… - infoitsport : La moglie di Grassadonia denuncia: 'Nostra figlia aggredita con spintoni e calci' - AlexTheLondoner : @mario7811 @Gazzetta_it Nel pezzo si parla di spintoni e calci. Tu ne sai di più? E se sì, come fai a saperne di più? - infoitsport : Salerno: calci e spintoni, aggredita la figlia di Grassadonia -

Ultime Notizie dalla rete : Calci spintoni

Sport Fanpage

"E' stata minacciata e aggredita conaffinché il papà capisca". Domani il Pescara affronterà la Salernitana in un match che potrebbe valere la promozione in A per i campani. Il ...Nostra figlia, appena diciottenne, è stata minacciata e aggredita conaffinché il papà capisca ? Tutto questo per una partita di calcio. Ci auguriamo che questi criminali, ben ...Si tratta di un episodio in intimidazione verso la ragazza 18enne: la Salernitana si giocherà la promozione proprio sul campo del Pescara, di cui Grassadonia è allenatore. La moglie: "Ce ne andiamo da ...SALERNO – “Nostra figlia, appena diciottenne, è stata minacciata e aggredita con spintoni e calci affinché il papà capisca“. Lo ha denunciato attraverso i social la notte scorsa Annabella Castagna, mo ...