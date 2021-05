Bitcoin | la pesante stoccata che non ha fermato la Criptovaluta

(Di domenica 9 maggio 2021) Nonostante lafrecciata da parte di alti esponenti della finanza, lanon si ferma nella conquista dell’economia realein una bolla di sapone (pixabay)Il mercato delle criptovalute è in continua evoluzione. Quotidianamente apprendiamo notizie che raccontano di un avanzamento delle crypto nel mondo economico reale. Sempre maggiori servizi possono essere pagati in, la moneta virtuale per eccellenza. Ultimi i servizi di noleggio di auto a lungo termine, hanno introdotto tra le varie opzioni, il pagamento con. Non solo, il mercato del real estate sta pian piano accogliendo le crypto. Sempre più annunci permettono di effettuare la compravendita di case con le monete virtuali. Se da un lato cresce il loro utilizzo e il numero di investitori, ...

Ultime Notizie dalla rete : Bitcoin pesante

kronic

... infatti alcune voci parlano di unrallentamento dell'attività di mining provocata probabilmente da una serie di blackout elettrici. Intanto, mentrevive il suo momento peggiore la ...Inizio di settimana in forte rialzo per il(+7%) che questa mattina viene scambiato a 53.045 dollari dopo aver vissuto nelle scorse sedute unaflessione. Dopo aver toccato un massimo storico a 62.000 dollari la regina delle ...Nuovo record per le criptovalute, scambi per 1.700 miliardi nel mese di aprile: Bitcoin rimane la prima scelta delle aziende più grandi, ma sale il valore di Ethereum. In tutto esistono più di 7.000 ...Gli scambi sulle piattaforme globali di tutte le criptomonete in circolazione ha raggiunto nuovi record storici. Secondo i dati del sito specializzato The Block Crypto, ad aprile hanno raggiunto 1.700 ...