Berrettini si arrende in finale, a Madrid vince Zverev (Di lunedì 10 maggio 2021) Niente da fare per Matteo Berrettini nella finale del Masters 1000 di Madrid contro Sascha Zverev (n.6 al mondo) in tre set 6-7 (8-10), 6-4, 6-3. Il tennista italiano (n.10 nella classifica Atp) si era illuso dopo la vittoria del primo parziale al tie-break e ha dovuto fare i conti con il ritorno del tedesco che ha fatto valere anche la maggiore attitudine a giocare partite di questo peso specifico. 6-4, 6-3 in favore di Zverev che ha alzato al cielo il 5° Masters della sua carriera, cancellando la possibilità del primo titolo in un 1000 per l'azzurro.L'italiano può consolarsi comunque con il nono posto nella classifica Atp e con un premio di 189mila euro (315mila invece per il tedesco). Il numero 1 azzurro era secondo italiano a spingersi così avanti in questa categoria di tornei, dopo il trionfo di ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 10 maggio 2021) Niente da fare per Matteonelladel Masters 1000 dicontro Sascha(n.6 al mondo) in tre set 6-7 (8-10), 6-4, 6-3. Il tennista italiano (n.10 nella classifica Atp) si era illuso dopo la vittoria del primo parziale al tie-break e ha dovuto fare i conti con il ritorno del tedesco che ha fatto valere anche la maggiore attitudine a giocare partite di questo peso specifico. 6-4, 6-3 in favore diche ha alzato al cielo il 5° Masters della sua carriera, cancellando la possibilità del primo titolo in un 1000 per l'azzurro.L'italiano può consolarsi comunque con il nono posto nella classifica Atp e con un premio di 189mila euro (315mila invece per il tedesco). Il numero 1 azzurro era secondo italiano a spingersi così avanti in questa categoria di tornei, dopo il trionfo di ...

Advertising

statodelsud : Tennis, Berrettini si arrende in finale. A Zverev il torneo di Madrid - Pino__Merola : Tennis, Berrettini si arrende in finale. A Zverev il torneo di Madrid - infoitsport : Tennis, Berrettini si arrende in finale al Masters 1000 di Madrid: titolo a Zverev in tre set - infoitsport : Tennis, Berrettini si arrende in finale. A Zverev il torneo di Madrid - zazoomblog : Berrettini a Madrid tiene un set poi si arrende a Zverev - #Berrettini #Madrid #tiene #arrende -