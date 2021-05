Amici 20, ‘problemi’ per Giulia in semifinale: avete visto cos’è successo? (Di domenica 9 maggio 2021) Problemi per Giulia Stabile nella semifinale di Amici 20: avete visto cos’è successo? Ve lo raccontiamo in questo articolo La ventesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi sta per giungere al termine. Sabato 15 maggio 2021 andrà in onda la finale del programma. Gli allievi giunti in finale – come rivelato dalle L’articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di domenica 9 maggio 2021) Problemi perStabile nelladi20:? Ve lo raccontiamo in questo articolo La ventesima edizione del talent showdi Maria De Filippi sta per giungere al termine. Sabato 15 maggio 2021 andrà in onda la finale del programma. Gli allievi giunti in finale – come rivelato dalle L’articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

giuliadibi1 : @ann3116 Anche secondo me, ma anche il discorso dei problemi con la madre, solo con Tommaso è riuscito a parlarne;… - SiuLam82 : RT @leleunz77719427: Cos'è l'amore? 'L'Amore è una costruzione intelligente di due persone sagge, che decidono di essere amici, compagni, c… - ixabelht : @imchiarasss tanto sei già a conoscenza dei miei problemi, sta sera per amici ho pianto quattro volte diverse una p… - wereallm4dehere : sabato prossimo c’è la finale di Amici e io mi consolo pensando che se sono riuscita a superare il GFVIP5 riuscirò… - TizyErmal200481 : Praticamente Ermal non era nella puntata di Amici, ma proprio a parte dopo milioni di pubblicità. Ed è pure registr… -