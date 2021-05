Aggressione figlia Grassadonia, il comunicato della Salernitana: “Atto che infanga il nome del nostro club” (Di domenica 9 maggio 2021) La scorsa serata è stata aggredita a Salerno la figlia del tecnico del Pescara, Gianluca Grassadonia, salernitano, che lunedì sfiderà il club della sua città all’Adriatico, nella sfida che può determinare la promozione in Serie A ai granata. E’ arrivata in mattinata la nota dell’US Salernitana, che condanna gli episodi e annuncia vicinanza al tecnico. Questo quanto si legge: “L’U.S. Salernitana 1919 stigmatizza e condanna i comportamenti intimidatori ed offensivi messi in Atto in queste ore da qualcuno nei confronti dei familiari dell’allenatore del Pescara Calcio, il signor Gianluca Grassadonia. Una partita di calcio, pur se importante e decisiva, resta tale e non può scatenare simili manifestazioni di violenza verbale. Tutto deve restare nell’ambito ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 9 maggio 2021) La scorsa serata è stata aggredita a Salerno ladel tecnico del Pescara, Gianluca, salernitano, che lunedì sfiderà ilsua città all’Adriatico, nella sfida che può determinare la promozione in Serie A ai granata. E’ arrivata in mattinata la nota dell’US, che condanna gli episodi e annuncia vicinanza al tecnico. Questo quanto si legge: “L’U.S.1919 stigmatizza e condanna i comportamenti intimidatori ed offensivi messi inin queste ore da qualcuno nei confronti dei familiari dell’allenatore del Pescara Calcio, il signor Gianluca. Una partita di calcio, pur se importante e decisiva, resta tale e non può scatenare simili manifestazioni di violenza verbale. Tutto deve restare nell’ambito ...

