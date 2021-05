Vittorio Bachelet | chi era il giurista ucciso dalle Brigate Rosse

Leggi su ck12

(Di sabato 8 maggio 2021) Il 12 febbraio 1980 due terroristi delleassassinarono in un agguato, professore e vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura. Ecco la ricostruzione dell’attentato.“Questo di oggi è il più grave delitto che sia stato consumato in Italia perché il delitto Moro aveva un carattere politico, mentre quello di oggi è diretto contro le istituzioni”. Il presidente della Repubblica Sandro Pertini commentò così l’attentato mortale a sangue freddo ai danni di, organizzato e messo in attonel 1980. Nato nel 1926 a Roma, all’epoca insegnava Diritto amministrativo e Scienza dell’amministrazione ...