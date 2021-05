Verissimo, Veronica Peparini sui figli ad Amici: “Un regalo” (Di sabato 8 maggio 2021) Veronica Peparini si è collegata dallo studio di Amici con Silvia Toffanin a Verissimo. L’insegnante ha parlato della passione per la danza dei suoi figli. Silvia Toffanin nella puntata di… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Nadia Fusetti su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di sabato 8 maggio 2021)si è collegata dallo studio dicon Silvia Toffanin a. L’insegnante ha parlato della passione per la danza dei suoi. Silvia Toffanin nella puntata di… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Nadia Fusetti su BlogLive.it.

Advertising

vipdietroloshow : Aka e Anna Pettinelli!!!??#annapettinelli #aka7even #Veronica #ilseralediamici #Mediaset #Verissimo #silviatoffanin… - vipdietroloshow : Veronica Peparini e Anna Pettinelli!!!?? #Veronica #Anna #profcanto #profballo #Verissimo #samuele #aka7even… - sere_aka : RT @decemvber16: Chi come Anna Pettinelli e Veronica Peparini che hanno scelto due tra gli allievi migliori e per di più i primi due FINALI… - Giuliafanpage1 : RT @decemvber16: Chi come Anna Pettinelli e Veronica Peparini che hanno scelto due tra gli allievi migliori e per di più i primi due FINALI… - issAnnaMaria : RT @decemvber16: Chi come Anna Pettinelli e Veronica Peparini che hanno scelto due tra gli allievi migliori e per di più i primi due FINALI… -