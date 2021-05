Vaccini, von der Leyen: “Deroga brevetti non risolverà il problema, è necessario esportare maggiormente” (Di sabato 8 maggio 2021) La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, si è detta contraria alla Deroga sui brevetti per i Vaccini. “L’Ue è l’unica che esporta su larga scala”. BRUXELLES – Ursula von der Leyen manda un messaggio indiretto al capo della Casa Bianca, Joe Biden, il quale ha espresso l’intenzione di sospendere temporaneamente i diritti sui Vaccini anti Covid-19. Von der Leyen: “I Vaccini servono adesso” La presidente della Commissione Ue ha infatti affermato: “Credo che dovremmo essere aperti alla discussione sulla Deroga alla proprietà intellettuale. Ma abbiamo bisogno di Vaccini ora. La Deroga sulla proprietà intellettuale non risolverà problema. ... Leggi su newsmondo (Di sabato 8 maggio 2021) La presidente della Commissione europea, Ursula von der, si è detta contraria allasuiper i. “L’Ue è l’unica che esporta su larga scala”. BRUXELLES – Ursula von dermanda un messaggio indiretto al capo della Casa Bianca, Joe Biden, il quale ha espresso l’intenzione di sospendere temporaneamente i diritti suianti Covid-19. Von der: “Iservono adesso” La presidente della Commissione Ue ha infatti affermato: “Credo che dovremmo essere aperti alla discussione sullaalla proprietà intellettuale. Ma abbiamo bisogno diora. Lasulla proprietà intellettuale non. ...

