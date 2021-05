Vaccini | la Ue rimanda la proposta Biden | «Cominci a esportare»

(Di sabato 8 maggio 2021) Nella competizione geopolitica della diplomazia dei, l’Europa, messa con le spalle al muro dall’inattesadi Joesulla liberalizzazione dei brevetti, fa fronte comune e ribatte dopo una cena durata più di tre ore a Porto venerdì sera (con Merkel, l’olandese e Rutte e il maltese Abela collegati via video): il presidente Usa deve precisare come intende procedere, la Ue è «pronta a discutere quando proposizioni concrete saranno messe sul tavolo – ha precisato il presidente del Consiglio … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Una domanda chea un avvertimento: ' Attenzione ai Paesi che non rispettano i brevetti. Il maggiore produttore diè un' azienda indiana che si chiama ' Serum Institute of India ' . Il ...L Asp di Ragusa comunica che i soggetti che rientrano nel target potranno prenotare l appuntamento per la vaccinazione , tramite il sito aziendale, chealla piattaforma prenotazioni.Nella competizione geopolitica della diplomazia dei vaccini, l’Europa, messa con le spalle al muro dall’inattesa proposta di Joe Biden sulla liberalizzazione dei brevetti, fa fronte comune e ribatte d ...In Italia, alle 6 del mattino di sabato 8 maggio, sono state somministrate oltre 23 milioni di dosi di vaccini: poco più di 7 milioni di persone ne ...