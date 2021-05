Udinese-Bologna oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie A 2020/2021 (Di sabato 8 maggio 2021) Udinese e Bologna si affrontano nel match valevole per la trentacinquesima giornata di Serie A 2020/2021. Alla Dacia Arena va di scena una gara tra due formazioni che hanno praticamente ottenuto l’obiettivo salvezza: sono otto i punti di distacco che entrambe possono vantare dal Benevento, terzultimo in classifica. Per la squadra di Mihajlovic sarà un’occasione per tornare alla vittoria che manca dal 18 aprile. La formazione di Gotti ha perso le ultime quattro partite disputate in casa, contro Cagliari, Torino, Lazio e Juventus. Sabato 8 maggio alle ore 15.00 inizierà la sfida. L’incontro sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport e in streaming su Sky Go. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 8 maggio 2021)si affrontano nel match valevole per la trentacinquesima giornata di. Alla Dacia Arena va di scena una gara tra due formazioni che hanno praticamente ottenuto l’obiettivo salvezza: sono otto i punti di distacco che entrambe possono vantare dal Benevento, terzultimo in classifica. Per la squadra di Mihajlovic sarà un’occasione per tornare alla vittoria che manca dal 18 aprile. La formazione di Gotti ha perso le ultime quattro partite disputate in casa, contro Cagliari, Torino, Lazio e Juventus. Sabato 8 maggio alle ore 15.00 inizierà la sfida. L’incontro sarà trasmesso intv su Sky Sport e insu Sky Go. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #SerieA Udinese-Bologna oggi in tv: canale, orario e diretta streaming. Come seguire il match della Dacia Arena - messveneto : L’Udinese chiede qualche gol a Okaka per poter riconquistare lo stadio Friuli: I bianconeri hanno perso le ultime q… - FantaMasterApp : 'Bologna, la probabile formazione contro l’Udinese: Mihajlovic conferma Vignato. Soriano si abbassa a centrocampo'… - Mediagol : #Udinese, Gotti: 'Con il #Bologna salvezza aritmetica, è il nostro obiettivo. Llorente? È out' - Fussballunddart : Matches Today (Football) Serie A Udinese - Bologna Inter - Sampdoria Florenz - Lazio La Liga Alaves - Levante Bar… -