Sicurezza Informatica, aggiornate questo plugin WordPress (Di sabato 8 maggio 2021) Sempre più siti si affidano la piattaforma WordPress per costruire la propria presenza online e per questo la Sicurezza Informatica anche in questo frangente deve essere massima. Il CSIRT ha infatti comunicato la presenza di una possibile vulnerabilità in uno dei plugin. Il CSIRT mette in guardia e invita ad aggiornare un plugin di WordPress L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di sabato 8 maggio 2021) Sempre più siti si affidano la piattaformaper costruire la propria presenza online e perlaanche infrangente deve essere massima. Il CSIRT ha infatti comunicato la presenza di una possibile vulnerabilità in uno dei. Il CSIRT mette in guardia e invita ad aggiornare undiL'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

jarritodcerveza : RT @KasperskyLabIT: Un’ulteriore conferma che i creatori di favole in realtà sono esperti di sicurezza informatica. >> - CyberSecurityN8 : RT @KasperskyLabIT: Un’ulteriore conferma che i creatori di favole in realtà sono esperti di sicurezza informatica. >> - sectest9 : RT @KasperskyLabIT: Un’ulteriore conferma che i creatori di favole in realtà sono esperti di sicurezza informatica. >> - cybersec_feeds : RT @KasperskyLabIT: Un’ulteriore conferma che i creatori di favole in realtà sono esperti di sicurezza informatica. >> - CheckSigCustody : RT @Ferdinando1970: Sei laureato in informatica o ingegneria informatica, hai qualche anno di esperienza come back-end developer, fluent in… -

Ultime Notizie dalla rete : Sicurezza Informatica Cybersecurity e attacchi informatici in epoca Covid Per questo c'è un bisogno crescente di sicurezza informatica - sottolinea Giuseppe Giannico, Ceo della società 'Preda Informatica' fornitore di servizi in ambito bancario - e sono necessari maggiori ...

Cyberattacco fa chiudere il più gande oleodotto USA ... questo nuovo attacco informatico contro le infrastrutture vitali americane ha già visto coinvolte agenzie federali e forze dell'ordine, insieme a una società di sicurezza informatica di terze parti ...

La sicurezza informatica nel lavoro da remoto ZeroUno Sicurezza Informatica, aggiornate questo plugin WordPress C'è un plugin di Wordpress che può aprire le porte agli hacker che intendono urbare i dati di accesso. Il CSIRT invita tutti ad aggiornare.

Il più grande oleodotto Usa sotto attacco cyber. Tutti i dettagli Colonial Pipeline, lungo quasi 9.000 chilometri, trasporta carburante dal Texas a New York. Venerdì è finito vittima di hacker: rete chiusa. A giorni Biden presenterà una stretta dopo i casi russo (So ...

Per questo c'è un bisogno crescente di- sottolinea Giuseppe Giannico, Ceo della società 'Preda' fornitore di servizi in ambito bancario - e sono necessari maggiori ...... questo nuovo attacco informatico contro le infrastrutture vitali americane ha già visto coinvolte agenzie federali e forze dell'ordine, insieme a una società didi terze parti ...C'è un plugin di Wordpress che può aprire le porte agli hacker che intendono urbare i dati di accesso. Il CSIRT invita tutti ad aggiornare.Colonial Pipeline, lungo quasi 9.000 chilometri, trasporta carburante dal Texas a New York. Venerdì è finito vittima di hacker: rete chiusa. A giorni Biden presenterà una stretta dopo i casi russo (So ...