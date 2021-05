Roma, per l’attacco può arrivare Trincao dal Barcellona (Di sabato 8 maggio 2021) L’arrivo di José Mourinho può risultare fondamentale per la Roma in chiave mercato. La fama di cui gode il tecnico attira giocatori importanti e i giallorossi proveranno a rinforzare la rosa con profili graditi al portoghese. Stando alle ultime indiscrezioni di mercato, il general manager Tiago Pinto sarebbe sulle tracce di Francisco Trincao, 21enne esterno d’attacco L'articolo Leggi su dailynews24 (Di sabato 8 maggio 2021) L’arrivo di José Mourinho può risultare fondamentale per lain chiave mercato. La fama di cui gode il tecnico attira giocatori importanti e i giallorossi proveranno a rinforzare la rosa con profili graditi al portoghese. Stando alle ultime indiscrezioni di mercato, il general manager Tiago Pinto sarebbe sulle tracce di Francisco, 21enne esterno d’attacco L'articolo

Advertising

RaiNews : La corte d'assise d'appello di Roma ha condannato a 13 anni di reclusione i carabinieri Alessio Di Bernardo e Raffa… - rtl1025 : ?? Condannati a 13 anni per omicidio preterintenzionale i due carabinieri Alessio Di Bernardo e Raffaele D'Alessandr… - BaldinoVittoria : Ricostruzioni fantasiose su candidati Roma e Lazio diffuse da fonti PD. Non c’è nessuna ipotesi di scambio! La cand… - alberto58264805 : @cricci52 @TroianoMassimo1 @virginiaraggi Il migliore mi pare azzardato, ma paragonata ai predecessori forse ci può… - marco_veracini : RT @PBerizzi: Per chi non avesse aperto l'articolo che ho postato prima, ecco la locandina dell'adunata fascista (vietata dal Viminale) lan… -