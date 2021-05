Razzo cinese, 5 consigli della Protezione Civile alla Sardegna (Di sabato 8 maggio 2021) Allertata dal Dipartimento nazionale, la Protezione Civile della Regione Sardegna fornisce una serie di informazioni per contenere i potenziali rischi del rientro incontrollato in atmosfera del secondo stadio del vettore PRC CZ-58 R/B. L’isola è una delle nove regioni italiane che potrebbero trovarsi sulla traiettoria del Razzo cinese: in base all’ultimo comunicato dell’Agenzia spaziale italiana, emesso alle 21.01 di ieri, il rientro del vettore è previsto alle 2.24 ore locali di stanotte, con una finestra temporale di incertezza di più o meno 6 ore. “Eventi di questo tipo e casi reali di impatto sulla Terra, e in particolare sulla terraferma, sono assai rari”, ricorda la Protezione Civile regionale, “e pertanto non esistono comportamenti di ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 8 maggio 2021) Allertata dal Dipartimento nazionale, laRegionefornisce una serie di informazioni per contenere i potenziali rischi del rientro incontrollato in atmosfera del secondo stadio del vettore PRC CZ-58 R/B. L’isola è una delle nove regioni italiane che potrebbero trovarsi sulla traiettoria del: in base all’ultimo comunicato dell’Agenzia spaziale italiana, emesso alle 21.01 di ieri, il rientro del vettore è previsto alle 2.24 ore locali di stanotte, con una finestra temporale di incertezza di più o meno 6 ore. “Eventi di questo tipo e casi reali di impatto sulla Terra, e in particolare sulla terraferma, sono assai rari”, ricorda laregionale, “e pertanto non esistono comportamenti di ...

