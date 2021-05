"Point Break" di Kathryn Bigelow, la regista più fenomenale di Hollywood (Di sabato 8 maggio 2021) Point Break Canale 20 ore 21 con Patrick Swayze, Keanu Reeves e Gary Busey. Regia di Kathryn Bigelow. Produzione USA 1991. Durata: 2 ore LA TRAMA Un gruppo di belli da spiaggia completamente dediti (in apparenza) a cavalcare le onde sulle spiagge della California, in realtà non di rado compie delle rapine in banca , mascherati colle facce degli ex presidenti degli Stati Uniti. Un agente dell'FBI ex campione sportivo è incaricato di infiltrarsi nella gang. Ci riesce facilmente, partecipando a evoluzioni di surf e a lanci di paracadutismo e guadagnandosi il rispetto e l'amicizia del capo dei rapinatori. Quando però si tratta di incastrare l'intera banda, il capo fugge. Ma la gente dell'FBI lo insegue. Anche in Australia dove è in arrivo una gigantesca ondata, il sogno di tutti i cavalieri delle onde. E difatti tra ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 8 maggio 2021)Canale 20 ore 21 con Patrick Swayze, Keanu Reeves e Gary Busey. Regia di. Produzione USA 1991. Durata: 2 ore LA TRAMA Un gruppo di belli da spiaggia completamente dediti (in apparenza) a cavalcare le onde sulle spiagge della California, in realtà non di rado compie delle rapine in banca , mascherati colle facce degli ex presidenti degli Stati Uniti. Un agente dell'FBI ex campione sportivo è incaricato di infiltrarsi nella gang. Ci riesce facilmente, partecipando a evoluzioni di surf e a lanci di paracadutismo e guadagnandosi il rispetto e l'amicizia del capo dei rapinatori. Quando però si tratta di incastrare l'intera banda, il capo fugge. Ma la gente dell'FBI lo insegue. Anche in Australia dove è in arrivo una gigantesca ondata, il sogno di tutti i cavalieri delle onde. E difatti tra ...

