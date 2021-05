Moratti: «Mourinho rovina le feste dell’Inter. Simile a Conte in una cosa» (Di sabato 8 maggio 2021) Jose Mourinho è tornato in Italia, alla Roma: ecco il pensiero di Massimo Moratti che parla anche della Superlega. Le sue dichiarazioni Massimo Moratti, ai microfoni di Radio Deejay, parla di Mourinho e della Superlega. Mourinho – «Io credo che lui abbia una grande esperienza e un carattere sempre uguale. Poi un po’ cambia il calcio e bisogna adattarsi. Credo che poi si sia trovato con squadre che magari non avevano tutti i mezzi per essere all’altezza delle sue ambizioni Mourinho grande rovinatore di feste interiste: appena vinto se n’è andato e ora appena vinto va a Roma, in Italia? Sì, ha un tempismo particolare». SUPERLEGA – «Se avrei firmato? Te lo dico sinceramente, no. Non credo proprio. Una cosa Simile mi era ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 8 maggio 2021) Joseè tornato in Italia, alla Roma: ecco il pensiero di Massimoche parla anche della Superlega. Le sue dichiarazioni Massimo, ai microfoni di Radio Deejay, parla die della Superlega.– «Io credo che lui abbia una grande esperienza e un carattere sempre uguale. Poi un po’ cambia il calcio e bisogna adattarsi. Credo che poi si sia trovato con squadre che magari non avevano tutti i mezzi per essere all’altezza delle sue ambizionigrandetore diinteriste: appena vinto se n’è andato e ora appena vinto va a Roma, in Italia? Sì, ha un tempismo particolare». SUPERLEGA – «Se avrei firmato? Te lo dico sinceramente, no. Non credo proprio. Unami era ...

