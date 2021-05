Masters 1000 Madrid 2021, Berrettini: “Me lo sono meritato, spero di divertirmi anche contro Zverev” (Di sabato 8 maggio 2021) “Il feeling è uno dei più belli della mia carriera, me lo sono meritato. sono arrivato qui con la fiducia giusta dopo un periodo difficile, non è finita ma oggi mi godo la vittoria”. Così Matteo Berrettini dopo la vittoria in semifinale nei Masters 1000 di Madrid 2021 contro Casper Ruud. A proposito dell’avversario, l’Azzurro spiega: “Il servizio è la mia arma ma oggi in risposta gli ho messo pressione, ho giocato aggressivo. Con lui è sempre una grande lotta ma ho fiducia e sono ancora più soddisfatto per questo. Ho molta voglia di giocare contro Sasha, spero domani di divertirmi come mi sono divertito questa sera”. Domani Berrettini ... Leggi su sportface (Di sabato 8 maggio 2021) “Il feeling è uno dei più belli della mia carriera, me loarrivato qui con la fiducia giusta dopo un periodo difficile, non è finita ma oggi mi godo la vittoria”. Così Matteodopo la vittoria in semifinale neidiCasper Ruud. A proposito dell’avversario, l’Azzurro spiega: “Il servizio è la mia arma ma oggi in risposta gli ho messo pressione, ho giocato aggressivo. Con lui è sempre una grande lotta ma ho fiducia eancora più soddisfatto per questo. Ho molta voglia di giocareSasha,domani dicome midivertito questa sera”. Domani...

