Lotta greco-romana | Nicoloz Kakhelashvili vince la battaglia con Baldauf | è in semifinale nel Preolimpico di Sofia!

Leggi su oasport

(Di sabato 8 maggio 2021) Anche il secondo dei tre step verso Tokyo viene completato con successo da Nikoloz, impegnato nelsu base mondiale diche si sta svolgendo a Sofia, in Bulgaria: nei -97 kg dellal’azzurro, dopo aver superato in mattinata agli ottavi l’azero Murat Lokiaev ai punti per 6-4, nel primo pomeriggio ai quarti batte anche il norvegese Felix, campione d’Europa nel 2017, sempre ai punti, questa volta per 2-1, ed in serata sfiderà il magiaro Alex Gergo Szoke per staccare il biglietto per Tokyo.bissa così, ma in un’occasione molto più importante, il successo controottenuto nel gennaio 2020 alle Ranking Series di Roma: allora si impose per 5-4, oggi per 2-1, in un incontro in cui oltre ai ...