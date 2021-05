Juve | in rampa di lancio uno scambio col Barcellona

(Di sabato 8 maggio 2021) Lantus potrebbe cedere Weston McKennie per realizzare una plusvalenza: c’è l’ipotesicon Dembelé delLantus, che domenica sera si giocherà l’accesso alla prossima Champions League nello ‘spareggio’ col Milan, è comunque attiva sul prossimo mercato, sia in entrata che in uscita. Fabio Paratici, sempre abile nel realizzare plusvalenze, potrebbe sacrificare qualche Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Juve rampa

SerieANews

...campionati di dominio in campionato potrebbe rappresentare l'anno zero negli anni futuri della. in attesa della maturazione di diversi elementi già indi lancio. Dallo scontro diretto col ...Commenta per primo Indi lancio. Kaio Jorge è pronto a lasciare il Brasile e fare il salto in Europa, per lasciare ... Occhio anche alla, che vorrebbero prenderlo a zero, garantendo una ricca ...Compagno del tecnico bianconero nel Brescia di Mazzone e Baggio, l'ex bomber racconta Andrea: "Il suo pregio è la serenità, ma se solo si incazzasse un po' di più... Lui da sempre è un allenatore" ...Dean Huijsen gioca nel Malaga e porta la maglia n. 4, come Matthijs. Lo vuole mezza Europa, ma la Juve sta affondando il colpo Professione difensore, destro naturale ma a suo agio anche col mancino, s ...