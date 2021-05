Isola anticipazioni: cambiamenti in arrivo e colpi di scena (Di sabato 8 maggio 2021) L’Isola dei famosi andrà in onda oggi con un’altra imperdibile puntata. Tra le anticipazioni spuntano dettagli importanti. Questa sera andrà in onda una nuova puntata dell’Isola dei famosi e Ilary… L’articolo proviene da Ultimaparola.com. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di sabato 8 maggio 2021) L’dei famosi andrà in onda oggi con un’altra imperdibile puntata. Tra lespuntano dettagli importanti. Questa sera andrà in onda una nuova puntata dell’dei famosi e Ilary… L’articolo proviene da Ultimaparola.com. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

infoitcultura : Isola dei Famosi, anticipazioni: eliminazione a sorpresa - Anticipazioni__ : MA VOGLIAMO PARLARE DELLA BELLEZZA DI FARIBA??? #isola #prelemi #faribona - aykaakay : RT @irene_9_9_9: Tommaso riesce in 5 minuti A farti apprezzare anche quest'isola Dando anticipazioni che ti invogliano a vedere la puntata… - FaccendaTamara : RT @irene_9_9_9: Tommaso riesce in 5 minuti A farti apprezzare anche quest'isola Dando anticipazioni che ti invogliano a vedere la puntata… - notonlytz : RT @irene_9_9_9: Tommaso riesce in 5 minuti A farti apprezzare anche quest'isola Dando anticipazioni che ti invogliano a vedere la puntata… -