iPhone in freeze con una storia Instagram: diffidate da questo messaggio (Di sabato 8 maggio 2021) C'è una storia Instagram che può far crashare i vostri iPhone: la responsabilità è da ricercare in una carattere arabo, incastonato in una frase che invoglia l'utente a guardare la storia seguente. Nel giro di qualche secondo, il melafonino prenderà a bloccarsi senza più poter essere utilizzato. Non serve aspettare che il blocco passi da sé: occorre procedere al riavvio forzato, e provvedere a chiudere Instagram dal multitasking per evitare che la cosa possa poi ripetersi (attendere non è la soluzione, rischiereste solo di perdere tempo inutilmente). @/pgtalal's Instagram story highlight freezes up Instagram and then your phone! Here's why — Ananay (@ananayarora) May 1, 2021

Una storia su Instagram manda in crash gli iPhone: la colpa è, ancora una volta, un carattere - non indiano, non sindhi, ma arabo.

iPhone in freeze con una storia Instagram: diffidate da questo messaggio OptiMagazine iPhone va in crash con una storia Instagram: come risolvere iPhone non risponde più a nessun input dell'utente, ma niente panico: si risolve facilmente e non causa danni permanenti, né fisici né di dati.

