Inzaghi non ci sta: “Nel secondo tempo abbiamo giocato venti minuti, sette barelle in campo” (Di sabato 8 maggio 2021) Simone Inzaghi, nel corso dell’intervista post partita a DAZN, ha recriminato per il comportamento dei calciatori della Fiorentina nel secondo tempo della gara con la sua Lazio. “Del secondo tempo non posso parlare, abbiamo giocato sì e no 20 minuti. Ci sono stati i cambi, sono entrate sette barelle… non è stata una partita” è la frase in cui il tecnico biancoceleste recrimina Leggi su spazionapoli (Di sabato 8 maggio 2021) Simone, nel corso dell’intervista post partita a DAZN, ha recriminato per il comportamento dei calciatori della Fiorentina neldella gara con la sua Lazio. “Delnon posso parlare,sì e no 20. Ci sono stati i cambi, sono entrate… non è stata una partita” è la frase in cui il tecnico biancoceleste recrimina

Advertising

iuiu87 : @carlo_goodlife Sennò come al solito finisce con Inzaghi che non si può discutere, i big che non si toccano e la co… - FrancescoNasta_ : @Joshynholo @giolongoo Tare quest’anno aveva 30 anni per me toppata clamorosa. Inzaghi è uno yesmen che cerca un co… - iuiu87 : @carlo_goodlife Io dico solo che dire una cosa simile a fine gara mi sembra cercare alibi. Stasera non concedo alib… - montybrogan_ : @iuiu87 @carlo_goodlife Si si, ma certo, infatti non può essere una scusante, se Inzaghi lo sapeva anche prima è a… - FiorentinaUno : POST PARTITA, Inzaghi: 'Nella ripresa non si è giocato. Lazzari aveva 38 di febbre, SMS naso rotto' -… -