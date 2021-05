Inter Sampdoria: Formazioni ufficiali e dove vederla (Di sabato 8 maggio 2021) L’Inter fresca di 19esimo Scudetto ospita la Sampdoria, già salva, di Ranieri. Due compagini che hanno rispettato i pronostici di inizio stagione: i nerazzurri affronteranno le ultime giornate di campionato con una certa leggerezza, e i doriani potranno fare altrettanto. La sfida avrà inizio alle ore 18, sabato 8 maggio 2021. Inter Sampdoria – Formazioni ufficiali Previsti numerosi cambi per la gara in questione, visto lo scudetto oramai acquisito: D’Ambrosio, Ranocchia e Bastoni saranno i 3 centrali a supporto di Handanovic, Hakimi e Young esterni, Gagliardini e Vecino rispolverati per il centrocampo assieme a Eriksen. Davanti Sanchez e Lautaro. Formazione titolare per Ranieri, che costituirà il rodato 4-4-2 con Bereszynski, Tonelli, Colley e Augello a supporto di Audero in porta ... Leggi su puglia24news (Di sabato 8 maggio 2021) L’fresca di 19esimo Scudetto ospita la, già salva, di Ranieri. Due compagini che hanno rispettato i pronostici di inizio stagione: i nerazzurri affronteranno le ultime giornate di campionato con una certa leggerezza, e i doriani potranno fare altrettanto. La sfida avrà inizio alle ore 18, sabato 8 maggio 2021.Previsti numerosi cambi per la gara in questione, visto lo scudetto oramai acquisito: D’Ambrosio, Ranocchia e Bastoni saranno i 3 centrali a supporto di Handanovic, Hakimi e Young esterni, Gagliardini e Vecino rispolverati per il centrocampo assieme a Eriksen. Davanti Sanchez e Lautaro. Formazione titolare per Ranieri, che costituirà il rodato 4-4-2 con Bereszynski, Tonelli, Colley e Augello a supporto di Audero in porta ...

