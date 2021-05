Il centrodestra può guadagnare dal caos 5 stelle (Di sabato 8 maggio 2021) Il governo Draghi non subirà scosse. Il momento è troppo delicato e i soldi da investire sono così tanti che a nessuno verrà in mente di tirarsi indietro e meno che mai di far saltare il banco. ... Leggi su quotidiano (Di sabato 8 maggio 2021) Il governo Draghi non subirà scosse. Il momento è troppo delicato e i soldi da investire sono così tanti che a nessuno verrà in mente di tirarsi indietro e meno che mai di far saltare il banco. ...

Ultime Notizie dalla rete : centrodestra può Il centrodestra può guadagnare dal caos 5 stelle Come ricordato da Giorgetti fin dall'anno scorso, compresi i Grandi elettori regionali, il centrodestra arriva a circa 460 voti dai quali sarà difficile prescindere. Solo se il resto dell'assemblea ...

Da Madrid schiaffo all'Europa della paura e un messaggio liberale al centrodestra Ma il vero torto fatto dalla leader del centrodestra madrileno all'esecutivo socialista di Pedro ... difendere le libertà individuali, coniugando salute pubblica e interesse economico, non può che ...

