Formula E - Pole e vittoria per la DS all' ePrix di Monaco

Pole position e vittoria per Antonio Felìx da Costa all'ePrix di Monaco, settima prova del Mondiale di Formula E. Il campione in carica è riuscito a tenere la leadership tra le stradine di Monte Carlo, tenendosi alle spalle la Virgin di Robin Frijns e la Jaguar di Mitch Evans. Le classifiche. La costanza è la chiave del successo, lo sa bene Robin Frijns che anche grazie al secondo posto ottenuto oggi a Monte Carlo - passa in testa al Mondiale con 62 punti. Il ritiro di oggi è costato caro a Nyck de Vries: il pilota della Mercedes-EQ scende in seconda posizione e ora ha 3 punti di vantaggio sul terzo classificato, il pilota della Jaguar, Mitch Evans. Antonio Felìx da Costa balza in quarta posizione in classifica, a soli 10 punti dal leader. Il campionato resta apertissimo anche tra i costruttori: la ...

