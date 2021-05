Esposti veri e propri mondi in miniatura che sfidano le regole canoniche dell' arte

Leggi su iodonna

(Di sabato 8 maggio 2021) "Solo Show by Golsa Golchini": le opere in mostra guarda le foto Si intitola Solo Show by Golsa Golchini la personale dedicata al lavoro di questa giovane artista, di origine iraniana ma milanese d’adozione. Una ventina di opere recenti, di diverse dimensioni (lavori a tecnica mista, colorati, materici, dove l’uso’acrilico prevale) in cui Golchini, versatile e inventiva, assembla su sfondi diversi soggetti vari, con risultato coinvolgente, che sfida le. INFO: Milano, Winarts ...