Dramma Uomini e Donne | Terribile incidente in moto per Gianluca de Matteis Fan sotto choc

Leggi su cityroma

(Di sabato 8 maggio 2021) Ha avuto unDe. L’ex tronista diha raccontato sui social di avere avuto una brutta disavventura mentre era in. Per evitare di investire un gatto in curva è finito a terra. Per fortuna solo qualche graffio alla gamba, niente di serio, anche se starà sicuramente a pezzi dal momento che la gamba destra gli fa tanto male. Ha fatto un po’ di danni alla sua, “che pa**e!” Dopo l’Deè finito al pronto soccorso. Il fisioterapista ha iniziato ad avvertire alcuni problemi al ginocchio e ha fatto tutti i dovuti accertamenti. Attualmente ha un gonfiore e, con il passare delle ore, sta diventando un po’ difficile camminare per lui. Non ha alcuna ...