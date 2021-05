Donna aggredita con un bastone a Torino (Di sabato 8 maggio 2021) Donna aggredita con un bastone. Si era rifiutata di ritirare la denuncia nei confronti del compagno violento Sono le 22 quando la La Donna aggredita con un bastone suona in un appartamento in zona Borgo Vittoria, quando un uomo sente suonare il video citofono. Nel rispondere, dallo schermo appare l’immagine di una Donna con il Leggi su periodicodaily (Di sabato 8 maggio 2021)con un. Si era rifiutata di ritirare la denuncia nei confronti del compagno violento Sono le 22 quando la Lacon unsuona in un appartamento in zona Borgo Vittoria, quando un uomo sente suonare il video citofono. Nel rispondere, dallo schermo appare l’immagine di unacon il

Advertising

Nicola23453287 : RT @ilmetropolitan: ????#Torino: Donna aggredita con un #bastone - ilmetropolitan : ????#Torino: Donna aggredita con un #bastone - ivanacristofane : RT @MarcoSanavia1: Quando mia figlia mi vede in giardino che traffico con un attrezzo aguzzo e tagliente, scappa in casa impaurita. Immagin… - giandomenic45 : RT @MarcoSanavia1: Quando mia figlia mi vede in giardino che traffico con un attrezzo aguzzo e tagliente, scappa in casa impaurita. Immagin… - dok2172 : RT @MarcoSanavia1: Quando mia figlia mi vede in giardino che traffico con un attrezzo aguzzo e tagliente, scappa in casa impaurita. Immagin… -