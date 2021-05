Covid, l’incontro tra Speranza e Di Maio sulle riaperture ai turisti stranieri (Di sabato 8 maggio 2021) Il ministro degli Esteri Di Maio e il ministro della Salute Speranza hanno organizzato un tavolo operativo sulla riapertura dell’Italia al turismo. Tavolo Di Maio-Speranza, turismo: “Riaprire a tutti i Paesi con un alto livello di vaccinazione” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di sabato 8 maggio 2021) Il ministro degli Esteri Die il ministro della Salutehanno organizzato un tavolo operativo sulla riapertura dell’Italia al turismo. Tavolo Di, turismo: “Riaprire a tutti i Paesi con un alto livello di vaccinazione” su Notizie.it.

Advertising

GiuseppeBrando : RT @CislPaTp: SCUOLA. I SINDACATI DI CATEGORIA DI TRAPANI, CHIEDONO INCONTRO CON L’USR. “RINNOVARE ORGANICO AGGIUNTIVO COVID E I CRITERI PE… - laredazzi : RT @Corriere: L’incontro tra la cagnolina Chicca e il suo padrone ricoverato per Covid: «Lei è un far... - Ulissesempre1 : RT @corriereroma: L’incontro tra la cagnolina Chicca e il suo padrone ricoverato per Covid: «Lei è un farmaco speciale» - corriereroma : L’incontro tra la cagnolina Chicca e il suo padrone ricoverato per Covid: «Lei è un farmaco speciale» - danieledv79 : RT @Corriere: L’incontro tra la cagnolina Chicca e il suo padrone ricoverato per Covid: «Lei è un farmaco speciale» -

Ultime Notizie dalla rete : Covid l’incontro Covid, l’incontro tra la cagnolina Chicca e il suo padrone ricoverato: «Lei è un farmaco speciale» Corriere della Sera