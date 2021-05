Covid: Draghi, a big pharma ingenti risorse pubbliche, restituiscano a chi ha bisogno (Di sabato 8 maggio 2021) Porto, 7 mag. (dall’inviata Ileana Sciarra) (Adnkronos) – Siamo di fronte a un evento unico: milioni di persone che non sono in condizione di acquistare i vaccini stanno morendo. Le case farmaceutiche hanno ricevuto finanziamenti enormi dai governi, e a questo punto ci sarebbe quasi da aspettarsi che ne restituissero almeno una parte a chi ha bisogno. Lo ha detto, a quanto si apprende, il premier Mario Draghi durante la cena informale dei leader Ue a Porto.Come europei non possiamo ignorare questo problema – ha inoltre aggiunto il presidente del Consiglio – Sappiamo che le risorse finanziarie non sono e non saranno mai sufficienti. Ma il grido risuona. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di sabato 8 maggio 2021) Porto, 7 mag. (dall’inviata Ileana Sciarra) (Adnkronos) – Siamo di fronte a un evento unico: milioni di persone che non sono in condizione di acquistare i vaccini stanno morendo. Le case farmaceutiche hanno ricevuto finanziamenti enormi dai governi, e a questo punto ci sarebbe quasi da aspettarsi che ne restituissero almeno una parte a chi ha. Lo ha detto, a quanto si apprende, il premier Mariodurante la cena informale dei leader Ue a Porto.Come europei non possiamo ignorare questo problema – ha inoltre aggiunto il presidente del Consiglio – Sappiamo che lefinanziarie non sono e non saranno mai sufficienti. Ma il grido risuona. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

marcodimaio : 4 anni fa la Francia sceglieva Emmanuel #Macron come suo presidente. In un momento in cui lo spirito anti europeo… - TgLa7 : #Draghi: in Ue 1 persona su 7 non lavora e non studia, in Italia vicina a 1 su 4.Divario nel tasso di occupazione t… - matteosalvinimi : Centinaia di clandestini sbarcati in poche ore, è inaccettabile. Abbiamo scritto al Presidente Draghi e ai minister… - JosSilvio14 : RT @TgLa7: #Draghi: in Ue 1 persona su 7 non lavora e non studia, in Italia vicina a 1 su 4.Divario nel tasso di occupazione tra uomini e d… - angiuoniluigi : RT @Agenzia_Ansa: I brevetti sui vaccini possono essere sospesi ma vanno rimossi i blocchi all'esportazione. Draghi sostiene la linea di an… -