Coronavirus in Sicilia: assegnate altre due zone rosse, l'ordinanza di Musumeci (Di sabato 8 maggio 2021) L'aumento dei positivi farà scattare le restrizioni a Maniace, in provincia di Catania, e Riesi, nel Nisseno: in Sicilia sono adesso 24 i Comuni in zona rossa Due nuove zone rosse in Sicilia. L'aumento dei positivi farà scattare le restrizioni a Maniace, in provincia di Catania, e Riesi, nel Nisseno. Lo ha disposto il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, su richiesta delle amministrazioni comunali e a seguito delle relazioni delle Asp, con un'ordinanza che avrà efficacia da lunedì 10 a mercoledì 19 maggio. Diventano, quindi, 24 le zone rosse nell'Isola. L'articolo proviene da City Roma News.

