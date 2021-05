Calciomercato Juventus | respinti gli assalti di due top club per De Ligt

(Di sabato 8 maggio 2021) Deè nel mirino di due topeuropei ma laavrebbe già rifiutato le prime proposte. Le ultime Secondo quanto riferito da Tuttosport, la Juve si è trovata a dover respingere parecchiin questi mesi per Matthijs de. Ilbianconero, infatti, ha ricevuto due offerte in ordine temporale da Chelsea e Barcellona. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 Proprio i blaugrana, con l’avvento del nuovo presidente, hanno alzato il pressing negli ultimi mesi per strappare Dealla. Sempre la stessa, però, la risposta di Paratici: un secco no. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Stefano Sorrentino, ex attaccante del Napoli, ha rilasciato un'intervista a "Napoli Magazine": "Peccato, è stata una vittoria buttata dal Napoli nei minuti finali, considerando il pareggio del C ...