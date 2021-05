Barbara D’Urso sbotta in diretta. Furiosa smentisce tutto “Non è assolutamente vero” (Di sabato 8 maggio 2021) Nell’ultima puntata della settimana di Pomeriggio Cinque la conduttrice Barbara D’Urso, sempre al centro di qualche polemica per i più svariati motivi, il primo dei quali in genere per le sue foto su Instagram che sarebbero, a detta dei suoi detrattori costruite e ricche di filtri, si è trovata a dover puntualizzare un paio di questioni venute fuori in questi giorni. Non è vero Pare che diverse testate abbiano riportato che la conduttrice avrebbe intimato a Diletta Leotta, la cui storia d’amore con l’attore turco Can Yaman fa molto discutere, di stare zitta, ma Barbara non ci sta e ha voluto puntualizzare, smentendo: Hanno scritto che avrei detto di stare zitta, ma non è vero, è stato solamente un consiglio. Avevo detto che sarebbe stato meglio evitare ulteriori polemiche su presunte ... Leggi su viaggiarealverde (Di sabato 8 maggio 2021) Nell’ultima puntata della settimana di Pomeriggio Cinque la conduttrice, sempre al centro di qualche polemica per i più svariati motivi, il primo dei quali in genere per le sue foto su Instagram che sarebbero, a detta dei suoi detrattori costruite e ricche di filtri, si è trovata a dover puntualizzare un paio di questioni venute fuori in questi giorni. Non èPare che diverse testate abbiano riportato che la conduttrice avrebbe intimato a Diletta Leotta, la cui storia d’amore con l’attore turco Can Yaman fa molto discutere, di stare zitta, manon ci sta e ha voluto puntualizzare, smentendo: Hanno scritto che avrei detto di stare zitta, ma non è, è stato solamente un consiglio. Avevo detto che sarebbe stato meglio evitare ulteriori polemiche su presunte ...

