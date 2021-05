Zaccaria ex presidente Rai: “controllo preventivo è meccanismo censorio” (Di venerdì 7 maggio 2021) “Editore sì, ma la Rai è un editore particolare perché pubblico, il che fa una bella differenza: è un dettaglio che non è affatto secondario”. E’ quanto sottolinea all’AdnKronos l’ex presidente Roberto Zaccaria, intervenendo nel dibattito aperto dalla posizione espressa dall’editore Giuseppe Laterza in relazione al caso Fedez e all’intervento per il ‘concertone’ del Primo Maggio. “La Rai è un’azienda pubblica, il cui canone fondamentale è il pluralismo: sia esterno nel senso di concorrenza di mercato, sia interno nel senso di dare spazio a quante più voci possibili sono presenti nella società”, ricorda. Per Zaccaria, “non può essere una visione paragonabile a quella di qualunque altro editore, privato. Il che vuol dire mandare in onda e poi dare spazio ad altri per intervenire: sempre. Ma esercitare preventivamente la volontà di ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 7 maggio 2021) “Editore sì, ma la Rai è un editore particolare perché pubblico, il che fa una bella differenza: è un dettaglio che non è affatto secondario”. E’ quanto sottolinea all’AdnKronos l’exRoberto, intervenendo nel dibattito aperto dalla posizione espressa dall’editore Giuseppe Laterza in relazione al caso Fedez e all’intervento per il ‘concertone’ del Primo Maggio. “La Rai è un’azienda pubblica, il cui canone fondamentale è il pluralismo: sia esterno nel senso di concorrenza di mercato, sia interno nel senso di dare spazio a quante più voci possibili sono presenti nella società”, ricorda. Per, “non può essere una visione paragonabile a quella di qualunque altro editore, privato. Il che vuol dire mandare in onda e poi dare spazio ad altri per intervenire: sempre. Ma esercitare preventivamente la volontà di ...

