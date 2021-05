Vaccini | Ue boccia deroga ai brevetti | ' bisogna esportare'

Advertising

Agenzia ANSA

"Iservono ora - ha aggiunto - . La deroga temporanea sui brevetti" non risolve il problema nel breve e medio periodo. Ciò che serve è una condivisione dei sieri, l'export di dosi, e ...Quello che serve è una condivisione dei, l'export di dosi e investimenti per accrescere' la capacità produttiva. Su quest'ultimo punto, l'invito è a guardare anche ai Paesi più poveri. '..."L'Unione europea è l'unica regione democratica del mondo che esporta su larga scala. Circa il 50% di quanto viene prodotto in Europa viene esportato verso circa 90 Paesi, incluso Covax. (ANSA) ..."I vaccini servono ora. La deroga temporanea sui brevetti" proposta da Biden "non risolve il problema nel breve e medio periodo. Ciò che serve è una condivisione dei sieri, l'export di dosi, e investi ...