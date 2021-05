Usa: sondaggio, maggioranza a favore passaporto vaccinale (Di venerdì 7 maggio 2021) La maggioranza degli americani è a favore del passaporto vaccinale, soprattutto per i viaggi aerei ed eventi con grandi assembramenti come concerti o incontri sportivi. Lo rivela un'indagine della ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 7 maggio 2021) Ladegli americani è adel, soprattutto per i viaggi aerei ed eventi con grandi assembramenti come concerti o incontri sportivi. Lo rivela un'indagine della ...

Digitalizzazione P.a. spinge investimenti di 7 pmi su 10 Un sondaggio realizzato dall'Ufficio Studi di Banca Ifis e da Format Research, condotta tra marzo e ... Inoltre il 17% ha digitalizzato i pagamenti, il 16% usa il cloud per la gestione documentale e una ...

Borsa Shanghai chiude Settimana in Calo, Pesano Valutazioni Alte e Tensioni Cina-Occidente SHANGHAI (Reuters) - La borsa cinese chiude in ribasso la settimana, con i timori per le alte valutazioni e le tensioni tra Cina e paesi occidentali a controbilanciare l'ottimismo generato da dati e s ...

