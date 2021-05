Un tratto del circuito di Imola sarà intitolato a Fausto Gresini (Di venerdì 7 maggio 2021) Il Comune di Imola ha reso noto che intitolerà una sezione dell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola alla memoria di Fausto Gresini. Non conosciamo al momento quale tratto ricorderà l’ex centauro che a febbraio è scomparso dopo una lunghissima lotta contro il Coronavirus. Il prossimo 4 luglio, in occasione del fine settimana dedicato al Campionato Italiano Velocità (CIV), dovrebbe esserci l’inaugurazione ufficiale all’interno del circuito di casa per il fondatore ed ex proprietario del Team Gresini. La squadra continua il lavoro nel Motomondiale ed è reduce dal successo di Fabio Di Giannantonio in occasione del Gran Premio di Spagna per la classe Moto2. La realtà di Fausto resterà anche nel 2022 nella MotoGP come recentemente confermato dalla ... Leggi su oasport (Di venerdì 7 maggio 2021) Il Comune diha reso noto che intitolerà una sezione dell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari dialla memoria di. Non conosciamo al momento qualericorderà l’ex centauro che a febbraio è scomparso dopo una lunghissima lotta contro il Coronavirus. Il prossimo 4 luglio, in occasione del fine settimana dedicato al Campionato Italiano Velocità (CIV), dovrebbe esserci l’inaugurazione ufficiale all’interno deldi casa per il fondatore ed ex proprietario del Team. La squadra continua il lavoro nel Motomondiale ed è reduce dal successo di Fabio Di Giannantonio in occasione del Gran Premio di Spagna per la classe Moto2. La realtà diresterà anche nel 2022 nella MotoGP come recentemente confermato dalla ...

