Tuttosport: Juve, tentazione Zidane. Ancora caldi i nomi di Allegri e Gattuso (Di venerdì 7 maggio 2021) Secondo quanto scrive Tuttosport, la Juventus sarebbe tentata da Zinedine Zidane in panchina, per la prossima stagione. Ma il nodo resta l’ingaggio troppo alto. “Uno stipendio che mal si concilia, anzi, che non si concilia in assoluto con la linea aziendale che alla Continassa fa rima con il contenimento dei salari”. La Juve, del resto, deve Ancora pagare Sarri per un anno. “Però Zizou è Zizou, i tifosi bianconeri sognano da tempo il suo ritorno e al netto di una penale che in un amen consentirebbe al tecnico franco-algerino di sciogliere il contratto con gli spagnoli, quel vecchio pallino – mai tramontato – di Andrea Agnelli può ravvivarsi”. Ma non c’è solo Zidane, “Allegri in quota Juventus è opzione comunque calda – con potenziale ribaltone in seno ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 7 maggio 2021) Secondo quanto scrive, lantus sarebbe tentata da Zinedinein panchina, per la prossima stagione. Ma il nodo resta l’ingaggio troppo alto. “Uno stipendio che mal si concilia, anzi, che non si concilia in assoluto con la linea aziendale che alla Continassa fa rima con il contenimento dei salari”. La, del resto, devepagare Sarri per un anno. “Però Zizou è Zizou, i tifosi bianconeri sognano da tempo il suo ritorno e al netto di una penale che in un amen consentirebbe al tecnico franco-algerino di sciogliere il contratto con gli spagnoli, quel vecchio pallino – mai tramontato – di Andrea Agnelli può ravvivarsi”. Ma non c’è solo, “in quotantus è opzione comunque calda – con potenziale ribaltone in seno ...

Advertising

tuttosport : #ManchesterCity, l'U23 vince la Premier e la guida un ex Juve! - napolista : Tuttosport: #Juve, tentazione #Zidane. Ancora caldi i nomi di #Allegri e #Gattuso - Mediagol : Prima Pagina, Tuttosport: ““Zizou Juve, attrazione fatale. Belotti e Sirigu gesti da Toro' - FTYTRB : Juve is seriously interested in Matic (TuttoSport) for 35 million - tuttoatalanta : L'apertura di Tuttosport: 'Zizou-Juve attrazione fatale' -