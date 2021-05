Taekwondo, Simone Alessio all’ultimo respiro! Si salva a 2 secondi dalla fine ed è in semifinale nel Preolimpico di Sofia (Di venerdì 7 maggio 2021) Il torneo di qualificazione olimpica del Taekwondo su base continentale sorride all’Italia: a Sofia, in Bulgaria, Simone Alessio nei -80 kg maschili, dopo aver superato in mattinata negli ottavi il nord macedone Filip Dodevski per 10-9, nel primo pomeriggio batte nei quarti il belga Nicholas Corten al golden score andando a segno a 2?88 dal termine. In semifinale nel tardo pomeriggio affronterà il tedesco Tahir Guelec, che è il campione del mondo del 2013, nel confronto che premierà il vincitore con il pass per Tokyo. Per ciascuna categoria di peso, infatti sono in palio due carte olimpiche, che vanno ai vincitori delle semifinali. L‘Italia è già in possesso del pass non nominale nella categoria di peso dei -58 kg maschili, conquistato da Vito Dell’Aquila. L’azzurro, non parso brillantissimo già in ... Leggi su oasport (Di venerdì 7 maggio 2021) Il torneo di qualificazione olimpica delsu base continentale sorride all’Italia: a, in Bulgaria,nei -80 kg maschili, dopo aver superato in mattinata negli ottavi il nord macedone Filip Dodevski per 10-9, nel primo pomeriggio batte nei quarti il belga Nicholas Corten al golden score andando a segno a 2?88 dal termine. Innel tardo pomeriggio affronterà il tedesco Tahir Guelec, che è il campione del mondo del 2013, nel confronto che premierà il vincitore con il pass per Tokyo. Per ciascuna categoria di peso, infatti sono in palio due carte olimpiche, che vanno ai vincitori delle semifinali. L‘Italia è già in possesso del pass non nominale nella categoria di peso dei -58 kg maschili, conquistato da Vito Dell’Aquila. L’azzurro, non parso brillantissimo già in ...

