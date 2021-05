Serie C, gli arbitri del primo turno playoff (Di venerdì 7 maggio 2021) Comunicate dall’AIA le designazioni arbitrali per il primo turno dei playoff di Serie C, in programma tra sabato 8 e domenica 9 maggio. Ecco l’elenco completo: ALBINOLEFFE vs PONTEDERA: Marco Monaldi di Macerata Assistenti: Giacomo Pompei Poentini di Pesaro-Claudio Barone di Roma 1 IV Ufficiale: Michele Giordano di Novara AURORA PRO PATRIA vs JUVENTUS U23: Luigi Carella di Bari Assistenti: Thomas Miniutti di Maniago-Alex Cavallina di Parma IV Ufficiale: Michele Di Cairano di Ariano Irpino CATANIA vs FOGGIA: Valerio Maranesi di Ciampino Assistenti: Riccardo Vitali di Brescia-Massimo Salvalaglio di Legnano IV Ufficiale: Mattia Pascarella di Nocera Inferiore LECCO vs GROSSETO: Eduart Pashuku di Albano Laziale Assistenti: Luca Valletta di Napoli-Francesco Valente di Roma 2 IV Ufficiale: Francesco Luciani di Roma 1 CESENA ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 7 maggio 2021) Comunicate dall’AIA le designazioni arbitrali per ildeidiC, in programma tra sabato 8 e domenica 9 maggio. Ecco l’elenco completo: ALBINOLEFFE vs PONTEDERA: Marco Monaldi di Macerata Assistenti: Giacomo Pompei Poentini di Pesaro-Claudio Barone di Roma 1 IV Ufficiale: Michele Giordano di Novara AURORA PRO PATRIA vs JUVENTUS U23: Luigi Carella di Bari Assistenti: Thomas Miniutti di Maniago-Alex Cavallina di Parma IV Ufficiale: Michele Di Cairano di Ariano Irpino CATANIA vs FOGGIA: Valerio Maranesi di Ciampino Assistenti: Riccardo Vitali di Brescia-Massimo Salvalaglio di Legnano IV Ufficiale: Mattia Pascarella di Nocera Inferiore LECCO vs GROSSETO: Eduart Pashuku di Albano Laziale Assistenti: Luca Valletta di Napoli-Francesco Valente di Roma 2 IV Ufficiale: Francesco Luciani di Roma 1 CESENA ...

