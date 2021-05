Serie B, Salernitana a un passo dalla A. Retrocedono Pescara e Reggiana (Di venerdì 7 maggio 2021) La penultima giornata di Serie B avvicina la Salernitana alla promozione diretta in Serie A . I granata hanno sconfitto per 2 - 0 la capolista Empoli - che ha già brindato alla vittoria del campionato ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 7 maggio 2021) La penultima giornata diB avvicina laalla promozione diretta inA . I granata hanno sconfitto per 2 - 0 la capolista Empoli - che ha già brindato alla vittoria del campionato ...

Advertising

ZZiliani : Se la #Salernitana come probabile sarà promossa in Serie A, #Lotito dovrà venderla. Come noto infatti non è possibi… - sportmediaset : #Salernitana in Serie A? Lotito avrebbe 30 giorni per cederla. #SportMediaset - CosenzaChannel : La #Salernitana batte l'#Empoli e vede la A. Il #Lecce non va oltre il pareggio contro la #Reggina. Pari del… - casto_lorenzo : RT @perchetendenza: 'Salernitana': Perché ha battuto 2-0 l'Empoli con gol di Bogdan e Anderson avvicinandosi alla promozione diretta in Ser… - _SiGonfiaLaRete : #SerieB, tutto rimandato per la #Salernitana, si decide all'ultima giornata. In Lega Pro Pescara e Reggiana -