Serie B 2020/2021, promozione e salvezza: le combinazioni a due giornate dal termine (Di venerdì 7 maggio 2021) Per la verità servono 180 minuti. Poi spazio alla post season ma intanto la Serie B 2020/2021 è pronta ad emettere gli altri verdetti dopo la retrocessione dell’Entella e la promozione diretta dell’Empoli. Lecce, Salernitana e Monza si giocano tutto per la seconda piazza del campionato. Momenti differenti: il Lecce viene da tre sconfitte in quattro partite, il Monza da tre successi di fila e poi c’è la Salernitana che vuole tenersi stretta la seconda posizione. L’unica combinazione che permetterebbe alla Salernitana di salire matematicamente in Serie A con una giornata di anticipo è la vittoria contro l’Empoli con pareggio o sconfitta di Lecce e Monza contro rispettivamente Reggina e Cosenza, impegnate rispettivamente in zona playoff e playout. Occhio pure alla zona playout. L’Ascoli (quattro vittorie ... Leggi su sportface (Di venerdì 7 maggio 2021) Per la verità servono 180 minuti. Poi spazio alla post season ma intanto laè pronta ad emettere gli altri verdetti dopo la retrocessione dell’Entella e ladiretta dell’Empoli. Lecce, Salernitana e Monza si giocano tutto per la seconda piazza del campionato. Momenti differenti: il Lecce viene da tre sconfitte in quattro partite, il Monza da tre successi di fila e poi c’è la Salernitana che vuole tenersi stretta la seconda posizione. L’unica combinazione che permetterebbe alla Salernitana di salire matematicamente inA con una giornata di anticipo è la vittoria contro l’Empoli con pareggio o sconfitta di Lecce e Monza contro rispettivamente Reggina e Cosenza, impegnate rispettivamente in zona playoff e playout. Occhio pure alla zona playout. L’Ascoli (quattro vittorie ...

Advertising

RobertoBurioni : Se ve la prendete con gli esperti che sono sempre in tv non prendetevela con me. Io non rilascio un'intervista da g… - SkySport : ULTIM'ORA SERIE A ?? INTER CAMPIONE D'ITALIA 2020-2021 ???? L'Inter è campione d'Italia con 4 giornate d'anticipo Deci… - Eurosport_IT : Una grave denuncia fa tremare il mondo arbitrale ???? #SerieA | #Arbitri - nicolewerlai : RT @RobertoBurioni: Se ve la prendete con gli esperti che sono sempre in tv non prendetevela con me. Io non rilascio un'intervista da giugn… - zazoomblog : Probabili formazioni Benevento-Cagliari: trentacinquesima giornata Serie A 2020-2021 - #Probabili #formazioni -

Ultime Notizie dalla rete : Serie 2020 Incubo IMU prima casa: pioggia di cartelle! Ecco chi paga! 4166 del 2020 della Corte di Cassazione tramite la quale si stabilisce che sono e sclusi dai casi ... potrebbe a prire la strada ad una serie di controlli da parte delle amministrazioni comunali. Nei ...

Osservatorio di compliance ESG/ 92 ... UnPri, strategia triennale, purpose statement Una serie di punti fermi orientati sui firmatari, ... avviata con un sondaggio tra i firmatari nel 2019, un'ulteriore survey a febbraio 2020 e la ...

I pronostici per la 35a giornata Serie A 2020-2021 | Mondosportivo MondoSportivo Genoa – Sassuolo: cronaca diretta live, risultato in tempo reale La partita Genoa - Sassuolo del 9 maggio 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per la trentacinquesima giornata di Serie A ...

Parma – Atalanta: cronaca diretta live, risultato in tempo reale La partita Parma - Atalanta del 9 maggio 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per la trentacinquesima giornata di Serie A ...

4166 deldella Corte di Cassazione tramite la quale si stabilisce che sono e sclusi dai casi ... potrebbe a prire la strada ad unadi controlli da parte delle amministrazioni comunali. Nei ...... UnPri, strategia triennale, purpose statement Unadi punti fermi orientati sui firmatari, ... avviata con un sondaggio tra i firmatari nel 2019, un'ulteriore survey a febbraioe la ...La partita Genoa - Sassuolo del 9 maggio 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per la trentacinquesima giornata di Serie A ...La partita Parma - Atalanta del 9 maggio 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per la trentacinquesima giornata di Serie A ...