Sbranata da una famiglia di orsi mentre passeggiava con i cani

Aggredita e uccisa dagli orsi, mentre era impegnata a fare una passeggiata con i suoi amati cani. E' la drammatica storia di Laney Malavolta, una 39enne residente a Durango, in Colorado.

Stando alla ricostruzione fatta dalle autorità locali, la donna ha incrociato la via di una famiglia di orsi, che l'hanno sbranata. Laney conosceva la zona, le capitava spesso di uscire per fare due ...

Stava facendo una passeggiata con i suoi cani quando è stata attaccata e sbranata da una famiglia di orsi. Così è morta a 39 anni Laney Malavolta a Durango, in Colorado. È successo venerdì sera: a lanciare l'allarme è stato il fidanzato che quando ha visto tornare a casa i ...

