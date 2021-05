Salvini si allea con i Radicali per riformare la Giustizia: “Raccolta firme per il referendum” (Di venerdì 7 maggio 2021) Il leader della Lega Matteo Salvini durante la sua comparsa a Porta a Porta da Vespa ha dichiarato senza mezze misure: “Questo Parlamento con Pd e 5Stelle non farà mai una riforma della Giustizia“. Ma non ha detto solo questo, infatti poco dopo ha annunciato una decisione, che farà sicuramente storcere il naso a qualche leghista duro e puro e non solo: “Stiamo organizzando con il Partito Radicale una Raccolta di firme per alcuni quesiti referendari”. Leggi anche -> Chi è Marta Cartabia? Il profilo di alto livello internazionale che scalza Bonafede alla Giustizia Il leader della Lega inoltre è ben deciso ad abolire la Legge Severino, infatti durante la puntata ha elencato alcuni punti sui quali raccoglierà le firme per il referendum assieme ai ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 7 maggio 2021) Il leader della Lega Matteodurante la sua comparsa a Porta a Porta da Vespa ha dichiarato senza mezze misure: “Questo Parlamento con Pd e 5Stelle non farà mai una riforma della“. Ma non ha detto solo questo, infatti poco dopo ha annunciato una decisione, che farà sicuramente storcere il naso a qualche leghista duro e puro e non solo: “Stiamo organizzando con il Partito Radicale unadiper alcuni quesiti referendari”. Leggi anche -> Chi è Marta Cartabia? Il profilo di alto livello internazionale che scalza Bonafede allaIl leader della Lega inoltre è ben deciso ad abolire la Legge Severino, infatti durante la puntata ha elencato alcuni punti sui quali raccoglierà leper ilassieme ai ...

